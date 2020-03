Slovenská elektrizačná prenosová sústava prijala špeciálne opatrenia

Žilina 19. marca (TASR) – Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) prijala špeciálne režimové opatrenia na minimalizáciu šírenia ochorenia COVID-19 v podmienkach Slovenského elektroenergetického dispečingu (SED) v Žiline. TASR o tom informoval vedúci odboru komunikácie SEPS Norbert Deák.



"Dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy SEPS so sídlom v Žiline je jedno z viacerých pracovísk prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje nepretržité dispečerské riadenie. Je kľúčovým prvkom bezpečného, spoľahlivého a kvalitného prevádzkovania nielen prenosovej, ale celej elektrizačnej sústavy SR," vysvetlil Deák.



Doplnil, že základnými bezpečnostnými opatreniami sú zákaz vstupu do objektu SED mimo osôb s oprávnením na vstup, kontrola telesnej teploty s pravidelným opakovaním počas výkonu práce a zákaz fyzickej účasti zamestnancov SEPS na akýchkoľvek mimopracovných aktivitách a stretnutiach.



"Okrem nich sme prijali špeciálne režimové opatrenia. Striedanie dispečerských zmien je riadené tak, aby sa odchádzajúci a prichádzajúci dispečeri nestretli. Vždy pred nástupom novej zmeny je zabezpečená dezinfekcia priestorov dispečerskej sály aj náhradného pracoviska využívaného pri striedaní zmien. Samozrejmosťou je pri striedaní zmien dezinfekcia telefónov, klávesníc a inej používanej techniky, ako aj používanie ochranného rúška. Počas pracovnej doby platí pre všetkých prísny zákaz opúšťania areálu SED," dodal vedúci odboru komunikácie SEPS.



"Aj napriek tomu, že výrobcovia elektriny deklarujú svoju pripravenosť a garantujú výrobu elektriny aj v prípade výskytu nákazy u ich zamestnancov, spoločnosť SEPS sa pripravuje aj na krízový scenár s možnosťou vyhlásiť stav núdze v elektroenergetike podľa paragrafu 20 zákona o energetike," podotkol Deák.



Pripomenul, že SEPS je ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy zodpovedná za vyrovnanú bilanciu spotreba/výroba, bezpečný a spoľahlivý prenos elektriny od najväčších výrobcov do distribučnej sústavy, k priamo pripojeným odberateľom, a tiež cezhraničný prenos elektriny. "Od začiatku situáciu pozorne monitoruje a postupne prijíma opatrenia, ktorými reaguje na aktuálny vývoj situácie," uzavrel vedúci odboru komunikácie SEPS.