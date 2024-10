Únia miest sa snaží aj pri zelenej transformácii o koordináciu miest

Bratislava 17. októbra (TASR) - Únia miest Slovenska (ÚMS) sa snaží aj pri zelenej transformácii o koordináciu miest, teda aby sídla rovnaké výzvy robili rovnako. Uviedla to Jana Červenáková, výkonná viceprezidentka ÚMS, na konferencii Next Green Generation EU: Energetika budúcnosti, ktorá nezabúda na ľudí. Konferenciu zorganizovala Slovenská klimatická iniciatíva spolu s Friedrich Ebert Stiftung.



"V únii sme sa po nejakej diskusii s primátormi rozhodli pre trochu iný koncept. Snažíme sa mestá ako keby koordinovať a motivovať k tomu, aby jednotne robili veci rovnako a boli pripravené na to, až na strane štátu dôjde k nejakému úkonu," priblížila.



"Úspešne sme uzavreli centrálne verejné obstarávanie pre energie na štyri roky, čiže sme sa svojim spôsobom snažili do najväčšej miery zafixovať pre mestá výdavky na energie - na elektrickú energiu a plyn," spresnila.



Oznámila, že sa uskutočnia trhové konzultácie na dodávku systému energetického manažmentu služieb, aby mestá už nešetrili na cene, ale na samotnej spotrebe energie. "Aby mestá zistili, kde spotrebúvajú energiu a začali robiť opatrenia a šetriť. Projekty a investície by sa mali sústrediť na tie objekty, ktoré majú najväčšiu energetickú spotrebu a teda aj najväčší finančný dosah na mesto," podčiarkla.



"Čo je veľké plus, že to môžu byť integrované projekty. Aj keď sa nezameriavajú primárne na energetiku, môžu viesť k zlepšeniu klimatických podmienok v danom území. Integrovaný projekt, v ktorom sa vyrieši viac vecí, je veľmi dobrá vec," upozornila.



Výkonná viceprezidentka ÚMS dodala, že v rámci energetických opatrení, ktoré mestá robia, sa však do veľkej miery v územiach mestského rozvoja (prímestských aglomeráciách) spomínaný koncept nie veľmi darí presadzovať, vzhľadom na to, že "je tam povinnosť rôznych iných opatrení".