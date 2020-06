USA pripravujú nové sankcie proti plynovodu Severný prúd 2

Washington 5. júna (TASR) - USA chcú zabrániť dokončeniu plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2) rozšírením sankcií na projekt.



Republikánsky senátor Ted Cruz a demokratická senátorka Jeanne Shaheenová a ďalší ich traja kolegovia vo štvrtok (4. 6.) predložili návrh zákona o rozšírení sankcií. Zastavenie výstavby podporuje americký prezident Donald Trump rovnako ako republikáni aj demokrati v oboch komorách Kongresu.



Spojené štáty argumentujú, že plynovod po dne Baltického mora do Nemecka, by zvýšil závislosť EÚ od ruského plynu. Washington zaviedol prvé sankcie koncom roka 2019, ktoré spôsobili, že sa zastavilo dokončenie z veľkej časti hotového plynovodu.



Nový zákon počíta so sankciami nielen proti firmám, ktoré poskytujú lode na kladenie potrubie, ale aj proti firmám poskytujúcim lode aj na ďalšie aktivity v súvislosti s kladením plynovodu. Sankcie tiež budú hroziť spoločnostiam, ktoré takéto lode poisťujú, rovnako ako firmám poskytujúcim certifikácie pre plynovod, aby sa mohol dostať do prevádzky. Spoločnosť Nord Stream 2 AG uviedla, že skúma, aké by malo prípadné schválenia zákona dôsledky.