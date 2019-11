V. Putin varoval pred možným ukončením tranzitu plynu cez Ukrajinu

Moskva/Kyjev 15. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin varoval pred ukončením tranzitu plynu cez Ukrajinu do Európy. "Nezávisí všetko len od nás. Preto vzniklo riziko ukončenia tranzitu," povedal podľa kremeľských údajov Putin v Brazílii na stretnutí skupiny BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika).



Zmluva o preprave ruského plynu cez Ukrajinu do Nemecka a ďalších európskych krajín vyprší koncom tohto roka. Dohoda o novej zmluve je však aj napriek sprostredkovateľskému úsiliu Európskej únie v nedohľadne.



Putin opakovane zdôraznil, že Rusko je ochotné uzatvoriť novú zmluvu s Ukrajinou. Zároveň ponúkol Ukrajine dodávky ruského plynu za výhodnú cenu. Moskva je už dlhší čas nespokojná s tým, že ukrajinský koncern Naftogaz svojho zmluvného partnera Gazprom vláči po medzinárodných súdoch s miliardovými žalobami. Putin označil tieto žaloby za "hlúposti".



Ukrajina by ukončením tranzitu prišla o poplatky vo výške niekoľkých miliárd eur. Aj Nemecko trvá na tom, aby táto trasa zostala zachovaná nezávisle od alternatívnych trás, pretože ide o dôležitý zdroj príjmov pre schudobnenú Ukrajinu.



Rusko medzičasom buduje nové tranzitné trasy. Najspornejší je plynovod Nord Stream 2, ktorý chce Rusko sprevádzkovať ešte v tomto roku, a tým bude o niečo nezávislejšie od doteraz najdôležitejšieho plynovodu cez Ukrajinu.