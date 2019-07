Výstavba veterných turbín v Nemecku spomalila

Na lokálnej úrovni proti výstavbe turbín protestujú občianske iniciatívy. Pracovná skupina koaličných strán mala už na jar predložiť program pre zlepšenie postoja verejnosti.

Berlín 31. júla (TASR) - Budovanie veterných parkov v Nemecku sa prudko spomalilo. V prvej polovici roka sa počet nových turbín medziročne znížil až o 82 %.



Zástupcovia branže vyzvali na stretnutie s politikmi a nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier túto výzvu prijal. Altmaier ohlásil úmysel zvolať krízové stretnutie. Ako oznámil v stredu v Berlíne, po letnej prestávke sa stretne so zástupcami branže, spolkových krajín a občianskych iniciatív, aby prediskutovali situáciu.



V súčasnosti je príliš málo schválených plôch na výstavbu veterných turbín a úrady sú zahltené žiadosťami. Podľa ministra sa budú zaoberať práve právnymi otázkami týkajúcimi sa schvaľovacieho procesu. Ďalšou témou bude plnenie cieľov pre obnoviteľné zdroje. Ich podiel je zhruba 40 %, do roka 2030 to má byť 65 %.



Prezident sektorového združenia BWE Hermann Albers minulý týždeň uviedol, že ciele nezlyhávajú pre náklady, ale práve pre nedostatočné schvaľovanie vhodných plôch na úrovni spolkových krajín, chýbajúce povolenia a súdne ťahanice pre udelené či neudelené povolenia.



Diskutovať sa bude aj o zlepšení postoja verejnosti k veterným parkom. Na lokálnej úrovni totiž proti výstavbe turbín protestujú občianske iniciatívy. Pracovná skupina koaličných strán mala už na jar predložiť program pre zlepšenie postoja verejnosti, doteraz sa však jej členovia nedokázali zhodnúť.



Ďalšie problémy spôsobuje fakt, že každá spolková krajina má rôzne pravidlá pre odstupy turbín od obytných oblastí. Napríklad v Bavorsku musí byť turbína od osídlenia vzdialená minimálne desaťnásobok jej výšky. Pri výške turbíny 200 metrov by to znamenalo vzdialenosť od najbližšieho domu až dva kilometre. Naproti tomu iné krajiny majú voľnejšie pravidlá, Severné Porýnie-Vestfálsko chce v budúcnosti určiť vzdialenosť na 1500 metrov.