Zisk Gazpromu sa v 1. kvartáli zotavil po prepade spôsobenom pandémiou

Moskva 28. mája (TASR) - Zisk ruského energetického koncernu Gazprom sa v 1. kvartáli zotavil z minuloročného prepadu spôsobeného poklesom dopytu a cien počas pandémie.



Čistý zisk skupiny za prvé tri mesiace 2021 dosiahol 447,26 miliardy RUB (5 miliárd eur). Na porovnanie, zisk za celý rok 2020 predstavoval 135 miliárd RUB. Tržby medziročne stúpli o viac než 30 % na 2,29 bilióna RUB.



Globálny energetický sektor v minulom roku tvrdo zasiahla pandémie ochorenia COVID-19, dopyt sa pre zatváranie ekonomík prudko prepadol.



Export plynu do Európy, na ktorý pripadá veľká časť zisku Gazpromu, v 1. kvartáli v medziročnom porovnaní vzrástol o viac než 25 %, pričom priemerné ceny v rubľoch vyskočili o vyše tretinu. Koncern očakáva, že v tomto roku sa objem jeho importu plynu do Európy zvýši o 5 %.



Štátom kontrolovaný Gazprom čelí problémom okolo plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2) vedúceho z Ruska do Nemecka po dne Baltického mora. Projekt, ktorý je už takmer dokončený, kritizujú USA aj niektoré európske štáty. Tvrdia, že zvýši závislosť Nemecka a Európskej únie (EÚ) od ruského plynu.



(1 EUR = 89,5360 RUB)