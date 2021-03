Aliancia OPEC+ bude tento týždeň rokovať o ťažobnej politike

Londýn 30. marca (TASR) - Aliancia OPEC+, ktorá združuje najväčších svetových producentov ropy, usporiada vo štvrtok (1. 4.) v poradí už tretí ministerský summit v tomto roku. Cieľom plánovanej videokonferencie je prediskutovať limity na ťažbu tvárou v tvár najnovšej volatilite cien komodity.



„Očakáva sa, že skupina udrží stabilnú produkciu aj v máji vzhľadom na súčasné oslabenie trhu s ropou,“ tvrdí analytik SEB Bjarne Schieldrop.



Alianciu OPEC+ tvoria členovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) na čele so Saudskou Arábiou a 10 ďalších producentov, z ktorých najväčším je Rusko.



Na základe doterajšej dohody skupina OPEC+ drasticky znížila produkcie o 7 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov), aby podporila ceny ropy na trhu a zabránila hromadeniu nadmerných zásob v skladoch, keďže dopyt po komodite je počas pandémie nového koronavírusu slabý.



Bez redukcie ťažby by mohla byť obmedzená skladovacia kapacita rýchlo nasýtená a hrozilo by nebezpečenstvo poklesu cien do záporného pásma tak, ako vlani na jar po vypuknutí pandémie.



Dva najznámejšie kontrakty na americkú ropu WTI a severomorskú ropnú zmes Brent, prešli v uplynulých týždňoch drastickou cenovou korekciou a v ostatných dňoch boli vystavené novej cenovej nestabilite, čo je známkou vážneho napätia na trhu.



Príchod vakcín začiatkom roka vyvolal nádej, že rozsiahle blokády a s nimi aj pokles dopytu po rope by sa mohli čoskoro skončiť. Európu však zasiahla ďalšia vlna pandémie, ktorá sa šíri na kľúčových spotrebiteľských trhoch nielen na starom kontinente, ale aj v krajinách, ako sú India a Brazília.



Stephen Brennock, analytik spoločnosti PVM v tejto súvislosti skonštatoval, že dopyt po rope neovplyvňuje len obnovenie blokád v Európe, ale aj chaos s očkovacím programom.



Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) odhaduje, že globálnemu dopytu po rope môže trvať ďalšie dva roky, kým sa vráti na predkrízovú úroveň.



Napriek rôznym názorom na to, ako postupovať počas tzv. koronakrízy, sa aliancia OPEC+ dokázala zjednotiť okolo veľmi opatrnej politiky pomalého zvyšovania ťažby. Zvlášť Saudská Arábia presadzuje "politiku obozretnosti“.



Arabské kráľovstvo sa vo februári, v marci a apríli rozhodlo dobrovoľne znížiť vlastnú produkciu o ďalší milión barelov denne, aby pomohlo menším producentom.



Louise Dickson zo spoločnosti Rystad ale upozorňuje, že táto ústretovosť nebude trvať večne, preto bude Rijád na rokovaniach tento týždeň obzvlášť ostro sledovaný.



Aliancia OPEC+ sa vzhľadom na pandémiu dohodla na takmer mesačnom rytme stretnutí, na ktorých sa rozhoduje o ťažobnej politike pre nasledujúci mesiac. V minulosti sa pritom jej členovia stretávali len dvakrát ročne.



Na nadchádzajúcej schôdzi sa bude opäť rokovať o náročnej téme - dodržiavaní limitov na ťažbu, ako aj o troch producentoch, ktorí boli doteraz oslobodení od zníženia ťažby - Venezuele, Líbyi a Iráne.



V stredu (31. 3.) bude predbežne rokovať tzv. Spoločný ministerský monitorovací výboru (JMMC), ktorý má za úlohu dohliadať na dodržiavanie dohody o ťažobných kvótach.