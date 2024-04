Aliancia OPEC+ svoju ťažobnú politiku nezmenila

Dubaj 3. apríla (TASR) - Aliancia najväčších svetových producentov ropy OPEC+ v stredu na rokovaní spoločného ministerského monitorovacieho výboru (JMMC) ponechala svoju ťažobnú politiku nezmenenú, keďže ceny ropy dosiahli najvyššie hodnoty za päť mesiacov. Uviedli to tri zdroje OPEC+. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci na čele s Ruskom, známi ako aliancia OPEC+, usporiadali v stredu online rokovania, na ktorých zhodnotili situáciu na trhu aj to, ako členské štáty dodržiavajú dohodu o znižovaní produkcie.



Ceny ropy tento rok vzrástli. Podporili ich napäté dodávky, útoky na ruskú energetickú infraštruktúru a vojna na Blízkom východe. Cena ropnej zmesi Brent v stredu prekročila 89 USD (82,80 eura) za barel (159 litrov), čo je najviac od konca októbra 2023.



Členovia OPEC+ na čele so Saudskou Arábiou a Ruskom sa minulý mesiac dohodli na predĺžení dobrovoľného zníženia produkcie o 2,2 milióna barelov denne do konca júna, aby podporili trh.



Ruský vicepremiér Alexander Novak minulý týždeň povedal, že Rusko sa v 2. štvrťroku rozhodlo zamerať skôr na znižovanie ťažby ropy ako na export. Aliancia OPEC+ vo vyhlásení po skončení stretnutia uviedla, že víta ruský postoj k produkcii.



"Zúčastnené krajiny s nadmerne vyprodukovanými objemami za mesiace január, február a marec 2024 predložia svoje podrobné plány kompenzácie sekretariátu OPEC do 30. apríla 2024," uvádza sa vo vyhlásení.



Irak minulý mesiac sľúbil, že zníži export, aby vykompenzoval prekročenie svojich ťažobných limitov.



(1 EUR = 1,0749 USD)