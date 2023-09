Bloomberg vloží do boja proti uhoľným elektrárňam 500 miliónov USD

New York 20. septembra (TASR) - Bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg v stredu oznámil, že vloží 500 miliónov dolárov (466,72 milióna eur) do ďalšej fázy svojej kampane za energetickú transformáciu s cieľom odstaviť všetky uhoľné elektrárne v Spojených štátoch a do roku 2030 znížiť kapacitu plynových elektrární na polovicu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Bloomberg uviedol, že v rámci svojej desaťročnej kampane za "skoncovanie s uhlím" chce v spolupráci so štátnymi a miestnymi organizáciami dosiahnuť zatvorenie približne 150 uhoľných elektrární, ktoré ešte neboli odstavené, znížiť súčasnú výrobu plynu na polovicu a zablokovať výstavbu nových plynových elektrární.



Bloomberg už vynaložil viac ako 500 miliónov dolárov na podporu kampane environmentálnej organizácie Sierra Club, ktorej pôvodným cieľom bolo vyradiť z prevádzky 30 % uhoľných elektrární v USA do roku 2020. Kampaň nakoniec viedla k vyradeniu viac ako 60 % uhoľných elektrární do tohto roku. Bloomberg zároveň vložil ďalších 85 miliónov USD do boja proti rozširovaniu petrochemických elektrární v USA.



"V spolupráci s našimi partnermi v celej krajine dúfame, že sa nám podarí zmeniť spôsob, akým dodávame Amerike energiu, a to tak, že prestaneme používať fosílne palivá a nahradíme ich obnoviteľnou energiou," uviedol Bloomberg, ktorý je zároveň osobitným vyslancom OSN pre klimatické ambície a riešenia.



Peniaze by smerovali napríklad do podpory súdnych sporov, ktoré proti energetickým spoločnostiam vedú občianske skupiny, a tiež na pomoc miestnym komunitám pri zatváraní uhoľných elektrární, uviedla vo vyhlásení miliardárova nadácia Bloomberg Philanthropies.



(1 EUR = 1,0713 USD)