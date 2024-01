Britská jadrová elektráreň Hinkley Point C sa môže výrazne predražiť

Londýn 24. januára (TASR) - Nová jadrová elektráreň Hinkley Point C v anglickom grófstve Somerset by mohla byť podstatne drahšia, ako sa pôvodne plánovalo. Vyplýva to z odhadov francúzskej energetickej spoločnosti EDF, ktorá zodpovedá za výstavbu a prevádzku elektrárne. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a DPA.



Podľa nových kalkulácií by sa náklady mohli vyšplhať až na 46 miliárd britských libier (53,81 miliardy eur). Pôvodný odhad nákladov na výstavbu, zohľadňujúci infláciu, bol 34 miliárd GBP. Uvedenie prvého z dvoch nových reaktorov do prevádzky by sa malo zároveň posunúť až do roku 2031 z pôvodne plánovaného roka 2027. Dodatočné náklady bude znášať spoločnosť EDF, ktorá sa s výmenou za to dohodla s britskou vládou na vyššej cene za elektrinu. Elektráreň Hinkley Point C by mala po dokončení vyrábať elektrinu pre šesť miliónov domácností počas nasledujúcich 60 rokov.



Britská vláda tento mesiac potvrdil stratégiu rozvoja energie z jadra, ktorú ohlásil už v roku 2022 vtedajší premiér Boris Johnson. V horizonte 25 rokov má v Spojenom kráľovstve vzniknúť celá nová flotila jadrových reaktorov. Spolu by potom britské jadrové elektrárne mali mať kapacitu 24 gigawattov (GW), čo podľa vlády stačí na pokrytie štvrtiny očakávanej spotreby elektriny v krajine.



(1 EUR = 0,85493 GBP)