< sekcia Ekonomika
Cena elektriny sa medzitýždňovo takmer nezmenila, plyn vzrástol
Vývoj cien plynu zaznamenal rast najmä na konci týždňa, keď cena komodity vzrástla vo štvrtok (25. 9.) a následne aj v piatok.
Autor TASR
Bratislava 29. septembra (TASR) - Cena elektrickej energie pre Slovensko dosiahla v piatok (26. 9.) na pražskej burze PXE úroveň 103,20 eura za megawatthodinu (MWh). V porovnaní s predchádzajúcim piatkom (19. 9.), keď bola cena 103,43 eura/MWh, to predstavuje minimálny pokles o 0,2 %. Elektrina sa tak počas sledovaného týždňa obchodovala prakticky na stabilnej úrovni.
Zemný plyn, naopak, mierne zdražel. Jeho cena s dodaním v októbri sa v medzitýždňovom porovnaní zvýšila o 1,2 %. Na holandskej burze TTF sa v piatok (26. 9.) obchodoval za 32,697 eura/MWh, zatiaľ čo týždeň predtým (19. 9.) bol na úrovni 32,308 eura/MWh. Vývoj cien plynu zaznamenal rast najmä na konci týždňa, keď cena komodity vzrástla vo štvrtok (25. 9.) a následne aj v piatok.
Zemný plyn, naopak, mierne zdražel. Jeho cena s dodaním v októbri sa v medzitýždňovom porovnaní zvýšila o 1,2 %. Na holandskej burze TTF sa v piatok (26. 9.) obchodoval za 32,697 eura/MWh, zatiaľ čo týždeň predtým (19. 9.) bol na úrovni 32,308 eura/MWh. Vývoj cien plynu zaznamenal rast najmä na konci týždňa, keď cena komodity vzrástla vo štvrtok (25. 9.) a následne aj v piatok.