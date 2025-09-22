< sekcia Ekonomika
Ceny energií sa v medzitýždňovom porovnaní zmenili len mierne
Elektrina mala počas sledovaného týždňa mierne rastúcu tendenciu a svoju najvyššiu hodnotu dosiahla vo štvrtok (18. 9.).
Autor TASR
Bratislava 22. septembra (TASR) - Cena elektrickej energie pre Slovensko dosiahla v piatok (19. 9.) na pražskej burze PXE úroveň 103,43 eura za megawatthodinu (MWh). V porovnaní s predchádzajúcim piatkom 12. septembra, keď bola cena 101,77 eura/MWh, to predstavuje nárast o približne 1,6 %. Elektrina mala počas sledovaného týždňa mierne rastúcu tendenciu a svoju najvyššiu hodnotu dosiahla vo štvrtok (18. 9.).
Zemný plyn, naopak, mierne zlacnel. Jeho cena s dodaním v októbri sa v medzitýždňovom porovnaní znížila o 1,1 %. Na holandskej burze TTF sa v piatok (19. 9.) obchodoval za 32,308 eura/MWh, pričom týždeň predtým bol na úrovni 32,662 eura/MWh. Vývoj cien plynu bol počas týždňa prevažne stabilný s miernym poklesom na konci sledovaného obdobia.
