Ceny plynu v Európe klesli na dvojtýždňové minimum

Amsterdam 9. februára (TASR) - Veľkoobchodné ceny plynu v Európe v piatok klesli na najnižšiu úroveň za dva týždne. Prispelo k tomu mierne počasie a obnovenie dodávok plynu z Nórska po výpadkoch začiatkom tohto týždňa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci na burze TTF v Amsterdame v piatok do 10.24 SEČ klesla o 53 centov na 27,20 eura za megawatthodinu (MWh) podľa údajov spoločnosti LSEG. Aj ceny plynu v Británii sa znížili.



Najnovšie predpovede počasia signalizujú teploty nad priemerom do konca februára, po ktorých budú nasledovať "normálne sezónne teploty do konca marca," uviedla poradenská spoločnosť Auxilione vo svojej správe o trhu.



Teplé počasie na túto ročnú dobu viedlo k poklesu spotreby plynu na vykurovanie, skonštatoval analytik LSEG Ulrich Weber.



A zároveň vzrástli dodávky nórskeho plynu do Európy a Británie, ukazujú údaje prevádzkovateľa plynovodu Gassco. Toky plynu zo škandinávskej krajiny začiatkom týždňa klesli na päťmesačné minimum pre výpadky v spracovateľskom závode Nyhamna a na poli Troll.



Zásobníky plynu v Európe sú v súčasnosti naplnené na 67,87 % podľa najnovších údajov z Gas Infrastructure Europe. To je len o niečo menej ako v rovnakom období vlani, keď boli plné na 68,91 %.