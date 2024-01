Energie: Ceny plynu v Európe v stredu vzrástli

Amsterdam 10. januára (TASR) - Veľkoobchodné ceny plynu v Európe v stredu po dvoch dňoch poklesu opäť vzrástli, keďže ďalšie útoky na plavidlá v Červenom mori zvýšili riziko prerušenia dodávok cez túto kľúčovú lodnú trasu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Zároveň, podľa prognostiky spoločnosti Maxar Technologies, sa nízke teploty udržia v Európe ešte aspoň týždeň, čo môže zvýšiť dopyt po plyne na kúrenie.



Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci na burze TTF v Amsterdame v stredu do 8.59 h miestneho času vzrástla o 2,2 % na 31,33 eura za megawatthodinu.



Jemenskí húsíovia uskutočnili jeden zo svojich doteraz najväčších raketových a bezpilotných útokov na komerčné námorné trasy v Červenom mori, čo vyvolalo reakciu USA a Spojeného kráľovstva.



Trhy s plynom v Európe zvyčajne reagujú na alarmujúce signály, aj keď dodávky paliva zatiaľ neboli priamo ovplyvnené napätím v Červenom mori. Prepravcovia skvapalneného zemného plynu (LNG) z Kataru naďalej prechádzajú Suezským prieplavom, najkratšou cestou do Európy, zatiaľ čo väčšina lodných spoločností sa rozhodla pre dlhšie plavby okolo Afriky. To by v konečnom dôsledku mohlo viesť k vyšším nákladom za dopravu a meškaniu dodávok.