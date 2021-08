Ceny pohonných látok v Libanone v nedeľu prudko vzrástli

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bejrút 22. augusta (TASR) - Ceny palív v Libanone v nedeľu vzrástli až o 70 % po ďalšom znížení dotácií na ich import. To ešte zvýši tlak na domácnosti v krajine, ktorá zápasí s vážnymi problémami.Náklady na uhľovodíkové palivá v Libanone sa zhruba strojnásobil za dva mesiace, odkedy centrálna banka začala znižovať podporu ich dovozu.Najnovšia redukcia stimulov, ktorá povedie k zvýšeniu cien aj ďalších kľúčových komodít, prichádza v čase, keď sa stredomorská krajina zmieta v jednej z najhorších ekonomických kríz na svete od roku 1850.Libanončania majú počas takmer nepretržitých odstávok elektriny problémy získať dostatok paliva na cestu do práce alebo na napájanie záložných generátorov.Motoristi stoja v dlhých radoch pred tými čerpacími stanicami, ktoré zatiaľ zostali otvorené. Pri distribúcii paliva niekde asistuje aj armáda, najmä po tom, ako sa opakovane sa strhla hádka o vzácne palivo a zahynuli najmenej traja ľudia. Minulý víkend zabil výbuch palivovej nádrže na severe krajiny najmenej 30 ľudí.Náklady na 98- a 95-oktánový benzín od 11. augusta do nedele vzrástli o 67 % a 66 %, podľa cien zverejnených Národnou tlačovou agentúrou.Náklady na mazut za rovnaké obdobie stúpli o 73 % a cena plynovej bomby na varenie sa zvýšila o viac ako 50 %. Všetky tri druhy paliva stáli zhruba trikrát viac ako 23. júna.K tomuto zdražovaniu dochádza v čase, keď viac ako tri štvrtiny obyvateľstva žije v chudobe. Väčšina ľudí v Libanone zarába mzdy v miestnej mene, libre, ktorá od roku 2019 stratila na čiernom trhu vyše 90 % svojej hodnoty voči americkému doláru.Centrálna banka v sobotu (21. 8.) súhlasila s podporou dovozu pohonných látok pri výmennom kurze 8000 libier voči doláru. Na porovnanie, v júni, keď začala redukovať tieto dotácie, to bolo 3900 libier za dolár.Libanonská banka predtým poskytovala dovozcom cudziu menu pri oficiálnom kurze približne 1500 libier za dolár. Začiatkom tohto mesiaca však uviedla, že si už nemôže dovoliť poskytovať dovozcom doláre za akékoľvek preferenčné sadzby. Politickí lídri však v sobotu dosiahli kompromis o kurze 8000 libier za dolár.(1 EUR = 1,1671 USD)