Ceny tepla v najväčších mestách Gemera stúpnu budúci rok len mierne

Rimavská Sobota/Revúca/Rožňava 8. novembra (TASR) – Ceny tepla v trojici najväčších miest v regióne Gemer stúpnu budúci rok len mierne. Mesačné náklady na teplo pre domácnosti budú vyššie o tri až štyri eurá. Pre TASR to uviedla Adriána Kožiaková zo skupiny STEFE SK, ktorej dcérske spoločnosti zásobujú teplom obyvateľov Rimavskej Soboty, Revúcej i Rožňavy.



Aktuálna situácia na trhu so zemným plynom a elektrickou energiou sa dotkla aj spoločností skupiny STEFE, na Gemeri by však nemalo dôjsť k výraznejšiemu nárastu nákladov na teplo. „Ako zemný plyn, tak aj elektrickú energiu mali spoločnosti STEFE nakúpené už v prvom polroku 2021 a tým sa vyhli posledným dramatickým zvýšeniam cien zemného plynu,“ priblížila Kožiaková.



Náklady na teplo by sa v budúcom roku v rámci regiónu mali dostať na úroveň rokov 2019 a 2020, a to aj v závislosti od klimatických podmienok, správania sa spotrebiteľov či podielu obnoviteľných zdrojov na výrobe tepla. „V porovnaní s rokom 2021, pre ktorý sa nakupoval zemný plyn za historicky najnižšie ceny, predpokladáme nárast o tri až štyri eurá na mesiac na domácnosť,“ dodala Kožiaková.



Spoločnosti skupiny STEFE v Rimavskej Sobote, Revúcej a Rožňave zásobujú teplom, vyrobeným z plynu a drevenej štiepky, približne 32.000 ľudí. Bytové domy, školy, objekty samosprávy či súkromné budovy sú vykurované prevažne systémom centralizovaného zásobovania teplom (CZT).