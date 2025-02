Amsterdam 14. februára (TASR) - Ceny zemného plynu v Európe v piatok dopoludnia klesli z dvojročného maxima, ktoré dosiahli na začiatku týždňa. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci sa v piatok dopoludnia na burze TTF v Amsterdame dostala pod 50 eur za megawatthodinu (MWh) a okolo poludnia dosiahla 48,39 eura/MWh. To bola najnižšia cena od konca januára. Neskôr však cena kontraktu vzrástla a priblížila sa opäť k hranici 50 eur za MWh.



V predchádzajúcich týždňoch pomerne chladné zimné počasie v niektorých častiach Európy spôsobilo prudký nárast cien plynu. Okrem toho pre nepriaznivé poveternostné podmienky sa nevyrobilo dostatok elektriny z vetra, čo malo za následok využívanie zemného plynu na výrobu elektriny a zníženie zásoby plynu.



V súčasnosti sa na trhu špekuluje o ukončení vojny na Ukrajine, a tým aj ukončení sankcií voči Rusku, čo ovplyvnilo cenu plynu, pretože aspoň časť stratených dodávok z Ruska by sa mohla vrátiť.



Hoci prípadné mierové rokovania by sa mohli ťahať celé mesiace, vyhliadky na väčšie dodávky plynu zvýšili tlak na ceny, tvrdia pozorovatelia trhu.



Ďalším dôvodom výrazného poklesu cien sú špekulácie, že Nemecko sa snaží o výnimku z predpísaných cieľov pre naplnenie zásobníkov pred zimou, ktoré by mali byť v novembri na úrovni 90 %. Uviedla to agentúra Bloomberg s odvolaním sa zdroje oboznámené so situáciou.



V aktuálnej vykurovacej sezóne už klesol objem plynu v nemeckých zásobníkoch výraznejšie ako vlani. Podľa údajov v Gas Infrastructure Europe (GIE) nemecké zásobníky boli 12. februára naplnené už len na 46 %, pričom na začiatku roka boli ešte plné na necelých 80 %.