Česká vláda schválila pomoc veľkým firmám s cenami energií

Praha 14. septembra (TASR) - Česká vláda vyčlení na pomoc veľkým firmám s vysokými cenami energií 30 miliárd korún (viac ako 1,2 miliardy eur). Podporu budú môcť čerpať od 1. novembra. Uviedol to český premiér Petr Fiala po stredajšom rokovaní vlády, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Firmy, teda veľkoodberatelia elektriny a plynu, budú môcť od 1. novembra čerpať podporu v celkovej výške 30 miliárd korún v rámci dočasného krízového rámca," spresnil Fiala.



Ďalších 30 miliárd českých korún bude podľa premiéra k dispozícii po schválení návrhu európskeho nariadenia o krízových opatreniach na zníženie vysokých cien energií.



"Nariadenie budeme v Českej republike implementovať bezprostredne po jeho predpokladanom schválení Radou Európskej únie, ku ktorému by malo prísť 30. septembra," upresnil predseda vlády. Celkovo tak bude pre firmy k dispozícii 60 miliárd korún.



Malé a stredné firmy, ktorých sa zastropovanie cien energií oznámené českou vládou nedotkne, lebo sú odberateľmi vysokého alebo veľmi vysokého napätia, budú môcť podľa aktuálneho návrhu čerpať pomoc až do výšky 80 % spotreby za posledných päť rokov.



Maximálna suma, na ktorú budú mať firmy nárok, bude podľa ministra priemyslu a obchodu Jozefa Síkelu dvojaká. U energeticky náročných firiem to bude do 200 miliónov korún, u ostatných maximálne 45 miliónov korún. O pomoc budú môcť žiadať firmy v lesníckom, pôdohospodárskom, ťažobnom a hlavne spracovateľskom priemysle.



"Tým sme dokončili balíček, ktorý povedie k zníženiu cien energií," dodal Fiala a zopakoval, že česká vláda v pondelok (12. 9.) zastropovala ceny elektriny a plynu pre domácnosti, malé a stredné podniky a poskytovateľov verejných služieb.



(1 EUR = 24,527 CZK)