< sekcia Ekonomika
Energie: Čistý zisk nemeckého výrobcu elektriny RWE sa vlani zvýšil
Vedenie RWE sa chystá navrhnúť na výročnom valnom zhromaždení 30. apríla vyplatenie dividend za rok 2025 v sume 1,20 eura na akciu.
Autor TASR
Düsseldorf 12. marca (TASR) - Čistý zisk nemeckej energetickej spoločnosti RWE, ktorá je najväčším výrobcom elektriny v krajine, v minulom roku stúpol. Firma vo štvrtok uviedla, že jej čistý zisk vzrástol na 2,62 miliardy eur z úrovne 1,86 miliardy eur v predchádzajúcom roku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Upravený čistý zisk spoločnosti však klesol na 1,8 miliardy eur zo sumy 2,32 miliardy eur v roku 2024. Upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) tiež klesol, a to na 5,09 miliardy eur z 5,68 miliardy v predošlom roku.
Vedenie RWE sa chystá navrhnúť na výročnom valnom zhromaždení 30. apríla vyplatenie dividend za rok 2025 v sume 1,20 eura na akciu. Išlo by o rast o 10 eurocentov na akciu.
V tomto roku energetická firma očakáva upravený čistý zisk v pásme 1,55 miliardy až 2,05 miliardy eur a upravený zisk EBITDA v rozmedzí 5,2 miliardy až 5,8 miliardy eur. RWE plánuje v rokoch 2026 až 2031 do rozšírenia svojho portfólia celkovo investovať 35 miliárd eur.
Upravený čistý zisk spoločnosti však klesol na 1,8 miliardy eur zo sumy 2,32 miliardy eur v roku 2024. Upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) tiež klesol, a to na 5,09 miliardy eur z 5,68 miliardy v predošlom roku.
Vedenie RWE sa chystá navrhnúť na výročnom valnom zhromaždení 30. apríla vyplatenie dividend za rok 2025 v sume 1,20 eura na akciu. Išlo by o rast o 10 eurocentov na akciu.
V tomto roku energetická firma očakáva upravený čistý zisk v pásme 1,55 miliardy až 2,05 miliardy eur a upravený zisk EBITDA v rozmedzí 5,2 miliardy až 5,8 miliardy eur. RWE plánuje v rokoch 2026 až 2031 do rozšírenia svojho portfólia celkovo investovať 35 miliárd eur.