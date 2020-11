Čistý zisk Saudi Aramco sa v 3. kvartáli znížil takmer o 45 %

Rijád 3. novembra (TASR) - Saudskoarabský štátny ropný gigant Saudi Aramco v utorok informoval, že jeho čistý zisk sa v 3. štvrťroku znížil takmer o 45 %, keďže kríza vyvolaná pandémiou nového koronavírusu naďalej brzdí dopyt po rope a tlačí jej ceny nadol.



Aj slabšie marže pri rafinácii a výrobe chemikálií zasiahli čistý zisk spoločnosti Aramco, ktorý za tri mesiace do konca septembra klesol o 44,6 % na 11,8 miliardy USD (10,13 miliardy eur) z minuloročných 21,29 miliardy USD.



Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) sa v sledovanom období znížil na 25,5 miliardy USD zo 44,13 miliardy USD v predchádzajúcom roku.



Priemerná cena ropy bola na úrovni 43,6 USD za barel (1 barel = 159 litrov), zatiaľ vlani to bolo 62,4 USD za barel.



Spoločnosť uviedla, že v 3. štvrťroku zaznamenala prvé známky oživenia v dôsledku zlepšenia hospodárskej aktivity. Ale v súčasnom kvartáli ožila pre zmenu pandémia a jej druhú vlna sa rýchlo šíri v Európe, USA aj iných častiach sveta.



Čistý zisk Saudi Aramco za prvých deväť mesiacov roka klesol o 48,6 % na 35,02 miliardy USD. Celková produkcia uhľovodíkov za deväť mesiacov do konca septembra 2020 dosiahla 12,4 milióna barelov ropného ekvivalentu denne, z toho produkcia ropy bola na úrovni 9,2 milióna barelov denne.



Saudi Aramco deklaroval dividendu za uplynulý štvrťrok vo výške 18,75 miliardy USD, ktorá je vyššia ako vlaňajších 13,39 miliardy USD a vyplatí ju vo 4. štvrťroku.



(1 EUR = 1,1652 USD)