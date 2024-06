Dátové centrá a elektromobily výrazne zvyšujú dopyt po elektrine v USA

New York 25. júna (TASR) - Dátové centrá a elektromobily zvýšia do konca tohto desaťročia dopyt po elektrickej energii v USA približne o 300 terawatthodín (TWh). To zodpovedá ročnej spotrebe elektrickej energie v Turecku. Oznámila to v utorok poradenská spoločnosť Rystad Energy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Rastúce zaťaženie elektrickou energiou v krajine by mohlo vyvolať napätie v americkej elektrickej sieti, ktorá je čoraz zraniteľnejšia voči výpadkom. Spoločnosť Rystad však očakáva, že solárna kapacita sa v rokoch 2023 až 2030 zvýši o 237 gigawattov (GW) a veterná kapacita vzrastie o 78 GW, čo by malo stačiť na pokrytie zvýšeného dopytu USA. Dopyt po elektrickej energii v najväčšej svetovej ekonomike sa podľa údajov spoločnosti približne od roku 2010 pohyboval na stabilnej úrovni približne 4000 TWh.



V súčasnosti dopyt zrýchľuje expanzia dátových centier potrebných na vývoj generatívnej umelej inteligencie a k nárastu prispievajú aj záväzky v oblasti ochrany klímy, ktorých splnenie závisí od posilnenej elektrifikácie rôznych odvetví, ako je napríklad doprava.