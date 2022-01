Dodávky elektriny odberateľom Twinlogy zabezpečí spoločnosť VSE

Košice 27. januára (TASR) - Spoločnosť Východoslovenská energetika (VSE) a.s. zabezpečí plynulú dodávku elektriny pre zákazníkov spoločnosti Twinlogy, s.r.o., ktorá na dodávku elektriny stratila spôsobilosť. "Ubezpečujeme zákazníkov z nášho regiónu, že dodávka elektriny bude pokračovať bez prerušenia," uviedol vo štvrtok člen predstavenstva VSE Juraj Bayer.



Dodávku elektriny v tomto prípade zabezpečuje VSE ako dodávateľ poslednej inštancie (DPI), a to od 26. januára. Týka sa to distribučného územia spoločnosti Východoslovenská distribučná (VSD), a teda Košického, Prešovského a časti Banskobystrického kraja.



„Všetky domácnosti i firmy chceme zároveň informovať, že o dodávku elektriny sa postaráme automaticky, zo strany odberateľov nie sú potrebné žiadne úkony,“ vysvetlil Bayer. Zákazníci spoločnosti Twinlogy tak nemusia navštevovať Zákaznícke centrum VSE, zasielať email či list, ani telefonovať na zákaznícku linku. Aktuálne informácie nájdu na webstránke spoločnosti.



VSE sa rozhodla nastaviť domácnostiam zálohové platby podľa regulovaných taríf v jej základnom cenníku. „Odberateľov z radov domácností sa teda nedotknú zvýšené zálohy z dôvodu vyššej ceny počas trvania režimu DPI. Rovnaké rozhodnutie sme prijali a uplatnili v režime DPI v roku 2021,“ informovala spoločnosť.



Inštitút DPI trvá najviac tri mesiace, respektíve zákazníci majú tri mesiace na to, aby uzatvorili zmluvu s novým dodávateľom, pre ktorého sa rozhodnú. Ak si nového dodávateľa nevyberú, zostávajú automaticky zákazníkom VSE.