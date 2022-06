Dopraváci z Trnavy idú na Shell Eco-marathon s novým elektrickým autom

Na snímke študenti Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave s úsporným batériovým vozidlom počas predstavenia študentského úsporného batériového vozidla a projektov zameraných na elektromobilitu na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave v stredu 29. júna 2022. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trnava 29. júna (TASR) – Skupina ôsmich študentov zo Strednej priemyselnej školy dopravnej (SPŠD) v Trnave bude nasledujúci týždeň od 3. do 6. júna reprezentovať Slovensko na medzinárodných pretekoch v úspornej jazde Shell Eco-marathon Europe 2022. Na súťaž sa vracajú po pandemickej prestávke, keď sa im podarilo zostaviť nové elektrické vozidlo na batériový pohon. Ním chcú, ako uviedla kapitánka tímu Nela Štefanovičová, prekonať svoj doterajší vlastný rekord 176 kilometrov jazdy na jednu kilowatthodinu a uspieť v konkurencii.Vozidlo v stredu predstavili na pôde SPŠD. Je, ako informoval pedagogický líder tvorivého tímu študentov Milan Eliáš, o šesť kilogramov ľahšie, váži 40 kíl. Je vyrobené z karbónového plátna zabezpečujúceho pevnosť. Pohon zabezpečuje lítium – iónový akumulátor. Maximálna rýchlosť je 35 kilometrov za hodinu.Shell Eco-marathon je jednou z najnáročnejších a najinovatívnejších študentských súťaží na svete. Svoje zručnosti si v nej meria budúca generácia inžinierov a vedcov vo vlastných vozidlách, ktoré testujú na trati. Cieľom je prejsť čo najviac kilometrov na jeden liter paliva alebo jednu kilowatthodinu elektrickej energie. Trnavčania sa na maratóne zúčastňujú už piatykrát, tento rok sa však kvalifikovali zo Slovenska ako jediní. Na pretekoch vo francúzskom Nogare sa predstaví spolu 39 tímov zo stredných a vysokých škôl." povedal riaditeľ školy Peter Papík. Milan Eliáš doplnil, že po tohtoročnej premiére auta na súťaži iste nájdu tipy na jeho vylepšenie do nasledujúcich rokov. "" povedal.Cieľom novej stratégie rozvoja spoločnosti Shell s názvom Powering Progress podľa manažérky korporátnej komunikácie Jany Voštinárovej je dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roka 2050. "," uviedla.