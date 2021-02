Equinor vykázal za minulý rok stratu, predáva americké aktíva

Oslo 10. februára (TASR) - Nórska ropná spoločnosť Equinor sa v minulom roku prepadla do straty, pretože pandémia nového koronavírusu znížila dopyt po rope aj jej ceny. Oznámila tiež, že sa zbavuje svojich stratových amerických aktív.



Spoločnosť Equinor vykázala za celý rok 2020 čistú stratu 5,5 miliardy USD (4,54 miliardy eur) po zisku 1,8 miliardy USD v roku 2019. To je najväčšia ročná strata v jej histórii.



Vo 4. štvrťroku 2020 sa čistá strata nórskej spoločnosti prehĺbila na 2,42 miliardy USD z 230 miliónov USD vo 4. štvrťroku 2019. Equinor zároveň uviedol, že predáva svoje pozície v americkom ropnom poli Bakken zhruba za 900 miliónov USD spoločnosti Grayson Mill Energy podporovanej spoločnosťou EnCap Investments.



Po sérii nešťastných investícií Equinor v uplynulých rokoch nakumuloval v USA straty za viac ako 200 miliárd nórskych korún (19,50 miliardy eur). Veľká časť z nich pochádza z náleziska Bakken, ktoré vo 4. štvrťroku 2020 prispelo k produkcii spoločnosti približne len 48.000 barelov ropného ekvivalentu denne.



„Equinor optimalizuje svoje portfólio ropy a zemného plynu s cieľom posilniť ziskovosť,“ uviedol vo vyhlásení výkonný riaditeľ Anders Opedal.



Equinor ďalej informoval, že jeho upravený prevádzkový príjem bez jednorazových položiek, ktorý je preferovaným ukazovateľom, sa minulý rok znížil na 3,9 miliardy USD z 13,5 miliardy USD v predchádzajúcom roku. Tržby klesli v roku 2020 o 29 % na 45,8 miliardy USD.



Equinor podobne ako jeho konkurentov tvrdo zasiahla pandémia a následná hospodárska krízou v roku 2020, pričom ceny ropnej zmesi Brent vlani nakrátko klesli pod hranicu 20 USD za barel (1 barel = 159 litrov). A na jar 2020 sa ceny ropy v jednej chvíli prepadli do záporného pásma.



V uplynulých niekoľkých mesiacoch sa však ceny ropy zotavili, pričom cena Brentu sa pohybuje nad hranicou 60 USD/barel.



Equinor, v ktorom má 67-percentný podiel nórsky štát, dokázal zmierniť niektoré škody znížením nákladov, čo mu v rok 2020 prinieslo úspory 3,7 miliardy USD.