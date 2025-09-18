< sekcia Ekonomika
Estónsko k 1. januáru úplne zakáže dovoz ruského plynu
Po nadobudnutí účinnosti novely sa zákaz dovozu bude vzťahovať aj na LNG dovážaný mimo distribučnej siete, povedal minister.
Autor TASR
Vilnius 18. septembra (TASR) - Estónska vláda vo štvrtok schválila úplný zákaz nákupu ruského zemného plynu s účinnosťou od 1. januára 2026, oznámil vo štvrtok minister zahraničných vecí Margus Tsahkna. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„V súčasnosti je povolený nákup a dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG) z Ruska za predpokladu, že sa nepoužíva v distribučnej sieti. Po nadobudnutí účinnosti novely sa zákaz dovozu bude vzťahovať aj na LNG dovážaný mimo distribučnej siete,“ povedal minister podľa štátnej televízie ERR. Účastníci trhu majú teraz „dostatočný čas na to, aby sa oboznámili so zmenami a zodpovedajúcim spôsobom reorganizovali svoje aktivity“, dodal Tsahkna.
