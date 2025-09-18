Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 18. september 2025Meniny má Eugénia
< sekcia Ekonomika

Estónsko k 1. januáru úplne zakáže dovoz ruského plynu

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Po nadobudnutí účinnosti novely sa zákaz dovozu bude vzťahovať aj na LNG dovážaný mimo distribučnej siete, povedal minister.

Autor TASR
Vilnius 18. septembra (TASR) - Estónska vláda vo štvrtok schválila úplný zákaz nákupu ruského zemného plynu s účinnosťou od 1. januára 2026, oznámil vo štvrtok minister zahraničných vecí Margus Tsahkna. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.

„V súčasnosti je povolený nákup a dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG) z Ruska za predpokladu, že sa nepoužíva v distribučnej sieti. Po nadobudnutí účinnosti novely sa zákaz dovozu bude vzťahovať aj na LNG dovážaný mimo distribučnej siete,“ povedal minister podľa štátnej televízie ERR. Účastníci trhu majú teraz „dostatočný čas na to, aby sa oboznámili so zmenami a zodpovedajúcim spôsobom reorganizovali svoje aktivity“, dodal Tsahkna.
.

Neprehliadnite

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

Raši:Platy poslancov sa budúci rok v súvislosti s konsolidáciou znížia

ODIŠLA LEGENDA: Zomrel herec Robert Redford

VIDEO: R. Raši udelil trom osobnostiam štátnu cenu J. M. Hurbana