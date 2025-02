EÚ poskytne 45 mil. eur na nabíjaciu infraštruktúru pre elektromobily

Bratislava 21. februára (TASR) - Európska únia (EÚ) poskytne 45 miliónov eur na rozšírenie nabíjacej infraštruktúry pre elektrické automobily a úžitkové vozidlá v Európe. Do konca roka 2027 bude v rámci projektu Drive-E vytvorených celkovo 1400 nových verejných nabíjacích bodov. To zahŕňa 430 nabíjacích bodov pre ťažké úžitkové vozidlá, každý s kapacitou 350 kilowattov (kW) alebo viac. Informovala o tom v piatok Západoslovenská energetika.



"Projekt bude realizovaný v 13 krajinách EÚ a významne prispeje k elektrifikácii európskej nákladnej a osobnej dopravy. Partnermi projektu Drive-E sú spoločnosti E.ON, ZSE a Eldrive. Spoločne vybudujú sieť nabíjacích bodov pre osobné automobily a ľahké a ťažké úžitkové vozidlá pozdĺž hlavných transeurópskych nákladných trás. To bude zahŕňať miesta špeciálne navrhnuté pre nabíjanie nákladných vozidiel, ako aj zmiešané nabíjacie miesta pre nákladné a osobné automobily," priblížila spoločnosť.



Ďalším zameraním projektu je doplniť a rozšíriť existujúcu sieť pre ľahké úžitkové vozidlá v oblastiach s nižšou hustotou nabíjacích miest.



Plánované nabíjacie body by mali byť umiestnené na viac ako 250 miestach v Nemecku, Rakúsku, Dánsku, Taliansku, Holandsku, Švédsku, Litve, Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku.