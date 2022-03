Amsterdam 29. marca (TASR) - Európske ceny zemného plynu v utorok vzrástli v reakcii na očakávané ochladenie na konci zimy v kombinácii s poklesom dodávok z Nórska.



Referenčný európsky termínovaný kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci prekročil hranicu 100 eur za megawatthodinu. Do 8.37 h miestneho času v Amsterdame sa jeho cena zvýšila o 5,7 % na 108,40 eura za megawatthodinu.



Nórske dodávky do Európy sa znížili v dôsledku neplánovaných výpadkov na poli Skarv. Meteorológovia pritom predpovedajú na severozápade Európy približne do polovice apríla podpriemerné teploty.



V niektorých častiach západnej až strednej Európy budú teploty oveľa nižšie ako normálne, uviedla v utorok spoločnosť Maxar.



Koniec vykurovacej sezóny však zmierňuje obavy o zásobovanie. Európa mala na začiatku tejto zimy rekordne nízke zásoby, napriek tomu by do začiatku nasledujúcej vykurovacej sezóny, teda do 1. októbra, mohla by úplne naplniť svoje zásobníky. Prekonala by tak cieľ Európskej únie na úrovni 90 %.



Najlepší scenár 100-percentného naplnenia zásobníkov do budúcej zimy počíta s tým, že sa nenarušia toky v ruských plynovodoch a európske ceny plynu zostanú vyššie ako v Ázii, aby prilákali spotový skvapalnený zemný plyn (LNG).



Aktuálne v marci, v druhom mesiaci ruskej vojny na Ukrajine, plyn do Európy prúdi bez prerušenia. Ruské dodávky do Európy cez kľúčové trasy plynovodov boli v utorok stabilné, ukázali údaje zo siete.



TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.