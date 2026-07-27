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Európske veľkoobchodné ceny plynu padli takmer o 9 %
Dôvodom poklesu cien plynu bolo oslabenie ropy približne o 6 %.
Autor TASR
Amsterdam 27. júla (TASR) - Európske veľkoobchodné ceny zemného plynu na začiatku nového týždňa padli takmer o 9 %. Kopírovali prudký výpredaj na trhu s ropou po signáloch o zmiernení napätia na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správ portálov tradingeconomics a investing.com.
Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci v obchodnom uzle TTF v Amsterdame klesol až o 8,6 % na 58,12 eura za megawatthodinu (MWh). Neskôr zmazal časť strát a okolo 11.15 h SELČ sa obchodoval nižšie o 6,72 % po 58,901 eura za MWh. V piatok (24. 7.) sa jeho cena dostala až na 4-mesačné maximum 64 eur za MWh.
Dôvodom poklesu cien plynu bolo oslabenie ropy približne o 6 %. Prerušenie bojov medzi USA a Iránom totiž výrazne zmiernilo obavy z dlhodobého narušenia lodnej dopravy v Hormuzskom prielive a Červenom mori.
Geopolitické uvoľnenie napätia zároveň obnovilo očakávania plynulejšej prepravy tankerov so skvapalneným zemným plynom (LNG), čím sa znížilo bezprostredné riziko presmerovania veľkej časti dodávok do Ázie a upokojili sa obavy o dopĺňanie európskych zásobníkov pred zimou.
Napriek pondelkovému prudkému poklesu zostávajú fundamenty európskeho trhu so zemným plynom pred zimnou vykurovacou sezónou naďalej citlivé na ďalší vývoj. Európske zásobníky sú v súčasnosti naplnené na 54,2 %, čo je výrazne menej ako 65 % zaznamenaných pred rokom. Spoločnosť Equinor, najväčší dodávateľ zemného plynu do Európskej únie, minulý týždeň upozornila, že Európa pravdepodobne nedosiahne svoj cieľ naplniť zásobníky na 80 % kapacity pred začiatkom zimy.
Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci v obchodnom uzle TTF v Amsterdame klesol až o 8,6 % na 58,12 eura za megawatthodinu (MWh). Neskôr zmazal časť strát a okolo 11.15 h SELČ sa obchodoval nižšie o 6,72 % po 58,901 eura za MWh. V piatok (24. 7.) sa jeho cena dostala až na 4-mesačné maximum 64 eur za MWh.
Dôvodom poklesu cien plynu bolo oslabenie ropy približne o 6 %. Prerušenie bojov medzi USA a Iránom totiž výrazne zmiernilo obavy z dlhodobého narušenia lodnej dopravy v Hormuzskom prielive a Červenom mori.
Geopolitické uvoľnenie napätia zároveň obnovilo očakávania plynulejšej prepravy tankerov so skvapalneným zemným plynom (LNG), čím sa znížilo bezprostredné riziko presmerovania veľkej časti dodávok do Ázie a upokojili sa obavy o dopĺňanie európskych zásobníkov pred zimou.
Napriek pondelkovému prudkému poklesu zostávajú fundamenty európskeho trhu so zemným plynom pred zimnou vykurovacou sezónou naďalej citlivé na ďalší vývoj. Európske zásobníky sú v súčasnosti naplnené na 54,2 %, čo je výrazne menej ako 65 % zaznamenaných pred rokom. Spoločnosť Equinor, najväčší dodávateľ zemného plynu do Európskej únie, minulý týždeň upozornila, že Európa pravdepodobne nedosiahne svoj cieľ naplniť zásobníky na 80 % kapacity pred začiatkom zimy.