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Európske veľkoobchodné ceny zemného plynu pokračujú v raste

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta

Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci sa v stredu okolo poludnia v obchodnom uzle TTF v Amsterdame obchodoval s plusom 3,2 % po 74,51 eura za MWh.

Autor TASR
Amsterdam 2. septembra (TASR) - Európske veľkoobchodné ceny zemného plynu pokračovali uprostred týždňa v raste a pohybovali sa okolo úrovne 74 eur za megawatthodinu (MWh), čo je najviac od januára 2023. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci sa v stredu okolo poludnia v obchodnom uzle TTF v Amsterdame obchodoval s plusom 3,2 % po 74,51 eura za MWh.

Dôvodom nárastu cien plynu je zintenzívnenie konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktoré zvýšilo obavy z dlhodobého narušenia dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG) z Perzského zálivu.

Irán podnikol odvetné útoky na americké vojenské základne v Jordánsku, Kuvajte a Bahrajne po najnovších amerických útokoch na iránske ciele v blízkosti Hormuzského prielivu.

Eskalácia konfliktu prichádza v čase, keď sa preprava LNG cez Hormuzský prieliv prakticky zastavila, čo výrazne obmedzilo ponuku na trhu.

Keďže zásoby zemného plynu v Európe sú stále pod úrovňami, ktoré sú pre toto obdobie roka obvyklé, dlhšie trvajúce prerušenie dodávok zvýši zraniteľnosť regiónu voči výrazným cenovým výkyvom po príchode chladnejšieho počasia.
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