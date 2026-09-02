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Európske veľkoobchodné ceny zemného plynu pokračujú v raste
Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci sa v stredu okolo poludnia v obchodnom uzle TTF v Amsterdame obchodoval s plusom 3,2 % po 74,51 eura za MWh.
Autor TASR
Amsterdam 2. septembra (TASR) - Európske veľkoobchodné ceny zemného plynu pokračovali uprostred týždňa v raste a pohybovali sa okolo úrovne 74 eur za megawatthodinu (MWh), čo je najviac od januára 2023. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci sa v stredu okolo poludnia v obchodnom uzle TTF v Amsterdame obchodoval s plusom 3,2 % po 74,51 eura za MWh.
Dôvodom nárastu cien plynu je zintenzívnenie konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktoré zvýšilo obavy z dlhodobého narušenia dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG) z Perzského zálivu.
Irán podnikol odvetné útoky na americké vojenské základne v Jordánsku, Kuvajte a Bahrajne po najnovších amerických útokoch na iránske ciele v blízkosti Hormuzského prielivu.
Eskalácia konfliktu prichádza v čase, keď sa preprava LNG cez Hormuzský prieliv prakticky zastavila, čo výrazne obmedzilo ponuku na trhu.
Keďže zásoby zemného plynu v Európe sú stále pod úrovňami, ktoré sú pre toto obdobie roka obvyklé, dlhšie trvajúce prerušenie dodávok zvýši zraniteľnosť regiónu voči výrazným cenovým výkyvom po príchode chladnejšieho počasia.
Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci sa v stredu okolo poludnia v obchodnom uzle TTF v Amsterdame obchodoval s plusom 3,2 % po 74,51 eura za MWh.
Dôvodom nárastu cien plynu je zintenzívnenie konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktoré zvýšilo obavy z dlhodobého narušenia dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG) z Perzského zálivu.
Irán podnikol odvetné útoky na americké vojenské základne v Jordánsku, Kuvajte a Bahrajne po najnovších amerických útokoch na iránske ciele v blízkosti Hormuzského prielivu.
Eskalácia konfliktu prichádza v čase, keď sa preprava LNG cez Hormuzský prieliv prakticky zastavila, čo výrazne obmedzilo ponuku na trhu.
Keďže zásoby zemného plynu v Európe sú stále pod úrovňami, ktoré sú pre toto obdobie roka obvyklé, dlhšie trvajúce prerušenie dodávok zvýši zraniteľnosť regiónu voči výrazným cenovým výkyvom po príchode chladnejšieho počasia.