Export palív z Číny vzrástol v júli na najvyššiu úroveň za vyše roka
Autor TASR
Peking 18. augusta (TASR) - Export pohonných látok z Číny vzrástol minulý mesiac o viac než 7 % a zaznamenal najvyššiu úroveň za viac než rok. Údaje čínskej colnej správy zverejnila agentúra Reuters.
Colná správa uviedla, že v júli bolo z Číny vyvezených celkovo 5,34 milióna ton pohonných látok zahrnujúcich naftu, benzín, letecké a lodné palivo. V porovnaní s vlaňajším júlom to znamená rast o 7,1 %, navyše, júlový objem vývozu bol najvyšší od júna minulého roka.
Výrazne sa zvýšil vývoz nafty. Export tohto produktu vzrástol medziročne o 53,2 % na 820.000 ton, čo predstavuje najvyšší objem vývozu od septembra 2024. Export benzínu sa zvýšil o 18,6 % na 930.000 ton. V najväčšej miere Čína vyviezla letecké palivo. Export sa zvýšil o 10,9 % a dosiahol 1,97 milióna ton, čo predstavuje najvyšší objem od marca tohto roka.
Čínska colná správa zároveň zverejnila, že Čína v júli doviezla 5,44 milióna ton skvapalneného zemného plynu (LNG). Medziročne to znamená pokles o 6,7 %. Na druhej strane, oproti júnu sa dovoz LNG do Číny zvýšil a dosiahol najvyššiu úroveň od januára tohto roka.
