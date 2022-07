Francúzske firmy sa pripravujú na problémy s dodávkami energií

Francúzsky minister financií Bruno Le Maire, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Paríž 16. júla (TASR) – Francúzske energeticky náročné firmy urýchľujú krízové plány pre prípadné nepredvídané udalosti. Prestavujú svoje plynové kotly na ropu, aby sa vyhli odstávkam v prípade akékoľvek ďalšieho zníženia dodávok ruského plynu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.Viacerí vrcholní manažéri uviedli, že sa pripravujú na možné výpadky prúdu.povedal Florent Menegaux, šéf Michelinu, jedného z popredných svetových výrobcov pneumatík.dodal s tým, že zatiaľ čo nedostatok plynu v Európe je pravdepodobný, ropa bude stále dostupná ako alternatíva. Spustenie výroby pneumatík v továrni trvá aj niekoľko dní, pripomenul Menegaux, preto je nevyhnutné udržiavať stabilné dodávky energie.Rusko v júni znížilo dodávky cez plynovod Nord Stream 1, ktorý je jeho hlavnou trasou do západnej Európy, o 60 %. Politici a priemysel sa obávajú ďalšieho obmedzenia dodávok a možno aj ich úplného zastavenie po skončení údržbárskych prác na potrubí 21. júla pre napäté vzťahy Moskvy so Západom po invázii ruskej armády na Ukrajinu.Priemysel v celej Európe sa preto čoraz viac presúva k palivám, ktoré produkujú viac emisií ako plyn, aj napriek klimatickým záväzkom. Argumentuje, že ide o dočasné riešenie.Francúzsky minister financií Bruno Le Maire povedal najvyšším predstaviteľom korporácií, že by bolo nezodpovedné nepripraviť sa na nedostatok plynu. Francúzsko sa spolieha na jadrovú energiu pri výrobe približne 70 % elektriny, čo znamená, že je oveľa menej závislé od ruského plynu ako susedné Nemecko.Štátom kontrolovaný výrobca elektriny EDF má však problémy uspokojiť potreby Francúzska pre výpadky jeho starnúcich elektrární, čo zvyšuje tlak na zvyšok energetického sektora. Výrobu energie v 29 z jeho 56 jadrových reaktorov zastavili kontroly a opravy.Francúzska vláda preveruje jednu po druhej spoločnosti, ktoré sú závislé od neprerušovaných dodávok energie. Snaží sa tiež znížiť vplyv prudkého nárastu cien energií zavedením stropu na maloobchodné ceny plynu a elektriny do konca roka, čo pomohlo udržať francúzsku infláciu medzi "nižšími" v rámci Európy.Francúzska časť nadnárodného automobilového koncernu Stellantis zvažuje možnosť výroby vlastnej energie v prípade energetickej krízy, povedal minulý mesiac generálny riaditeľ Carlos Tavares. Ide napríklad o vybudovanie vlastného energetického závodu alebo investíciu do existujúceho na zabezpečenie časti výroby.Viaceré vlády v Európe už varovali svojich občanov, že ich tento rok čaká náročná zima a vyzvali ich, aby šetrili energiou a umožnili čo najviac naplniť zásobníky plynu pred zimou.