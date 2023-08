Francúzsko predĺžilo životnosť prvej jadrovej elektrárne

Paríž 21. augusta (TASR) - Francúzsky úrad pre jadrovú bezpečnosť (ASN) predĺžil životnosť prvej jadrovej elektrárne na 50 rokov. Oznámila to v pondelok ministerka pre energetiku Agnes Pannier-Runacherová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Francúzsko sa pri zabezpečovaní svojich energetických potrieb stále viac spolieha na jadrovú energiu. Uvažuje sa o výstavbe 14 nových jadrových elektrární do roku 2050 a prevádzková doba existujúcich elektrární sa má predĺžiť zo 40 na 50 rokov, ak to povolia dozorné orgány. Prvý blok elektrárne Tricastin v južnom Francúzsku sa po posúdení zo strany ASN stal prvým, ktorý môže pokračovať v prevádzke po uplynutí 40 rokov.



Podľa denníka Les Echos sa má vo Francúzsku predĺžiť životnosť celkovo 32 reaktorov. Modernizáciou už prešlo 11 z nich a na troch potrebné práce ešte pokračujú. ASN upravené reaktory preverí a následne rozhodne, či môžu zostať v prevádzke.