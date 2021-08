Gazprom plánuje spustiť plynovod Nord Stream 2 v tomto roku

Moskva 19. augusta (TASR) - Ruská energetická spoločnosť Gazprom plánuje začať prepravu plynu cez plynovod Nord Stream 2 v Baltskom mori už v tomto roku, keď bude projekt dokončený. Informoval o tom vo štvrtok ruský energetický gigant.



Gazprom chce prepraviť do Nemecka cez kontroverzný plynovod, ktorý je už takmer hotový, tento rok 5,6 miliardy metrov kubických ruského plynu.



Nové potrubie vyvoláva napätie v Európe, pretože obíde Ukrajinu, ktorá sa spolieha na príjmy z tranzitu plynu. Aj Washington projekt kritizoval, vytýka mu zvýšenie závislosti Nemecka od dodávok ruského plynu.



Práce na kladení potrubia by mali byť ukončené v závere tohto mesiaca, uviedol nedávno Gazprom. Zatiaľ však nespresnil, kedy sa má začať prevádzka plynovodu.



Ceny plynu po oznámení Gazpromu klesli, uviedla ruská tlačová agentúra Interfax. Nord Stream 2 smeruje z ruských ložísk po dne Baltického mora do Nemecka. Po dokončení sa očakáva, že prepraví z Ruska do Nemecka 55 miliárd metrov kubických zemného plynu ročne.