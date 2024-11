Gazprom pokračuje v dodávkach plynu do Európy cez Ukrajinu

Moskva 8. novembra (TASR) - Ruský producent plynu Gazprom v piatok oznámil, že pošle do Európy cez Ukrajinu plyn v objeme 42,4 milióna kubických metrov (m3). To je rovnaké množstvo ako vo štvrtok (7. 11.). TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a TASS.



Údaje spoločnosti Gas Infrastructure Europe (GIE) medzitým ukázali, že čerpanie plynu z európskych podzemných zásobníkov naďalej stúpa a výrazne prevyšuje ich plnenie.



Podľa údajov GIE dňa 6. novembra bolo do zásobníkov v krajinách Európskej únie napumpovaných 13,8 milióna m3 plynu, zatiaľ čo odber predstavoval 365 miliónov m3.



Európske zásobníky zemného plynu boli 6. novembra naplnené na 94,43 %. To je 1,9 percentuálneho bodu viac ako priemer k tomuto dátumu za päť rokov. V zásobníkoch bolo v ten deň uskladnených 104,8 miliardy m3 plynu.



Celkové dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG) z terminálov do európskeho prepravného systému plynu boli v auguste najnižšie od októbra 2021, ale na jeseň sa vrátili k rastu a v októbri dosiahli 8,77 miliardy m3, čo bolo o 11 % viac ako v septembri.



Zariadenia na spätné splyňovanie skvapalneného plynu a jeho ďalšie prečerpávanie do európskych plynovodov sú v súčasnosti zaťažené na 46 % svojej kapacity.



Priemerná nákupná cena plynu v Európe bola v októbri 456 USD (422,81 eur) za 1000 m3 a v novembri je približne 451 USD.



(1 EUR = 1,0785 USD)