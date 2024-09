Gazprom pošle v pondelok cez Ukrajinu 42 miliónov m3 plynu

Moskva 16. septembra (TASR) - Ruský producent plynu Gazprom oznámil, že v pondelok pošle do Európy cez Ukrajinu 42 miliónov kubických metrov (m3) plynu. To je zhruba rovnaký objem ako v predchádzajúcich dňoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Agentúra TASS v separátnej správe uviedla, že v nedeľu (15. 9.) poslal Gazprom cez čerpaciu stanicu Sudža v ruskej Kurskej oblasti a cez Ukrajinu do Európy 41,9 milióna m3 plynu. V septembri dosiahli tieto dodávky v priemere viac ako 42 miliónov m3.



Ukrajinské ozbrojené sily spustili 6. augusta masívny útok na ruský región Kursk, kde sa nachádza stanica Sudža. Tranzitná linka cez ňu zostáva jedinou cestou pre dodávky ruského plynu do Európy.



Podľa údajov spoločnosti Gas Infrastructure Europe Európska únia (EÚ) dosiahla svoj cieľ naplniť zásobníky plynu na 90 % ich kapacity viac ako dva mesiace pred termínom 1. novembra. Presnejšie, zásoby zemného plynu dosiahli 19. augusta 1025 terawatthodín alebo 90,02 % skladovacej kapacity, čo zodpovedá takmer 92 miliardám m3. Na konci augusta boli zásobníky naplnené na 92,4 %.



Skladovanie plynu je kľúčom k bezpečnosti dodávok energie v Európe počas zimnej vykurovacej sezóny, keďže môže v zime pokryť až jednu tretinu dopytu po plyne v Únii.