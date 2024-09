Gazprom pošle v utorok do Európy cez Ukrajinu 42,4 milióna m3 plynu

Moskva 3. septembra (TASR) - Ruský producent plynu Gazprom oznámil, že v utorok pošle do Európy cez Ukrajinu 42,4 milióna metrov kubických (m3) plynu. To je zhruba rovnaký objem ako v predchádzajúcom dni. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Agentúra TASS v separátnej správe s odvolaním sa na údaje spoločnosti Gas Infrastructure Europe (GIE) uviedla, že zásobníky plynu v Európskej únii (EÚ) boli na konci augusta naplnené na 92,4 %. To je o 7,66 percentuálneho bodu viac ako priemerná úroveň za päť rokov, pričom ku koncu mesiaca sa v nich skladovalo 102,1 miliardy m3 plynu. Úroveň zásob tak dosiahla rekord z roku 2023 pred nadchádzajúcou zimnou sezónou.



Čerpanie plynu z európskych podzemných zásobníkov predstavovalo v auguste 639 miliónov m3, čo bolo o 25 % menej ako minulý rok a najnižšia úroveň od roku 2015. Dodávky do zásobníkov v auguste dosiahli 9,2 miliardy m3. To bolo o 2 % viac ako v rovnakom období vlani.



A zároveň, dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG) z terminálov do európskeho systému prepravy plynu minulý mesiac klesli na 7,16 miliardy m3. To bolo o 12 % menej v porovnaní s júlom a o 26 % menej ako minulý rok. Ide o najnižšiu úroveň od októbra 2021.