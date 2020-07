Energetická agentúra zvýšila svoju prognózu dopytu po rope

Paríž 10. júla (TASR) – Medzinárodná energetická agentúra (IEA) dnes zvýšila svoju prognózu vývoja dopytu po rope. Zároveň však upozornila, že pandémia nového koronavírusu preň aj naďalej predstavuje veľké riziko.



IEA so sídlom v Paríži zvýšila svoju predpoveď dopytu po rope o 400 000 barelov (1 barel = 159 litrov) na 92,1 milióna barelov denne. Odôvodnila to menším poklesom dopytu v 2. štvrťroku 2020, ako očakávala.



Upozornila však, že aj keď sa na trhu s ropou dosiahol pokrok, v niektorých krajinách opäť rýchlo narastá počet nových prípadov ochorenia COVID-19.



„To je znepokojujúcou pripomienkou, že pandémia nie je pod kontrolou," uviedla IEA vo svojej mesačnej správe, podľa ktorej riziko poklesu dopytu po rope tak stále pretrváva.



Uvoľnenie blokád v mnohých krajinách spôsobilo výrazný nárast dodávok palív v máji, júni a pravdepodobne aj v júli, domnieva sa IEA.



Ale aktivita rafinérií v roku 2020 by mala klesnúť viac, ako agentúra odhadovala ešte minulý mesiac, a v roku 2021 sa pravdepodobne zvýši menej, ako pôvodne predpovedala.