Izrael prisľúbil Nemecku dodávky leteckého paliva
Bližšie údaje o množstvách alebo finančných podmienkach neposkytlo s tým, že vedie konštruktívne rokovania s viacerými krajinami, medzi nimi aj s Izraelom.
Autor TASR
Berlín 6. mája (TASR) - Izrael je ochotný dodať Nemecku letecké palivo a zemný plyn v snahe zmierniť vplyv energetickej krízy vyvolanej vojnou proti Iránu. Sľúbená podpora vychádza z existujúcej dohody o energetickom partnerstve medzi oboma krajinami, uviedlo v stredu nemecké ministerstvo hospodárstva. Bližšie údaje o množstvách alebo finančných podmienkach neposkytlo s tým, že vedie konštruktívne rokovania s viacerými krajinami, medzi nimi aj s Izraelom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Izraelské ministerstvo zahraničných vecí predtým oznámilo, že vzhľadom na blokádu Hormuzského prielivu dodá letecké palivo do Nemecka. Minister zahraničných vecí Gideon Saar o tom údajne informoval aj nemeckú ministerku hospodárstva Katherinu Reicheovú počas utorkovej (5. 5.) návštevy v Berlíne. Ministerstvo hospodárstva v Berlíne v stredu zdôraznilo, že v súčasnosti v Nemecku nedochádza k fyzickému nedostatku energie. Situáciu podľa svojho vyhlásenia naďalej pozorne monitoruje a zostáva v úzkom kontakte s odvetvím, aby v prípade potreby mohlo rýchlo prijať cielené protiopatrenia.
