Montreal 10. júla (TASR) - Kanada uvoľní turbínu pre plynovod Severný prúd 1 s cieľom zabrániť zhoršeniu energetickej situácie v Nemecku. Uviedol to cez víkend kanadský minister pre prírodné zdroje Jonathan Wilkinson. Turbína však nepoputuje Gazpromu do Ruska, kam mala smerovať pôvodne, ale priamo do Nemecka. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP, DPA a Reuters.



Ruský plynárenský koncern Gazprom v júni obmedzil tok plynu cez Severný prúd 1 iba na 40 % kapacity a uviedol, že za zníženými dodávkami je zadržiavanie kľúčovej kompresorovej turbíny spoločnosťou Siemens Energy v Montreale, kam bolo zariadenie poslané na opravu. Krátko po rozhodnutí Gazpromu Nemecko aktivovalo druhý stupeň v rámci svojho trojstupňového núdzového programu pripraveného v dôsledku zhoršujúcej sa situácie na trhu s plynom. Samotná nemecká vláda dôvody Gazpromu, pre ktoré ruská firma obmedzila dodávky plynu cez Severný prúd 1, odmietla a uviedla, že vrátenie turbíny vezme Rusku tento argument.



Kyjev však žiadal Kanadu, aby turbínu nevracala a naďalej tak uplatňovala sankcie voči Rusku za inváziu na Ukrajinu. Oznámil, že ukrajinský plynovodný systém dokáže prepraviť dostatočný objem plynu na vykompenzovanie dodávok cez Severný prúd 1. Šéf ukrajinského prevádzkovateľa plynovodov OGTSU Sergij Makogon začiatkom týždňa zasa vyzval Kanadu, aby turbínu po oprave radšej poslala na Ukrajinu. Ako dodal, západné štáty by sa nemali nechať Kremľom vydierať.



Kanada však nakoniec vyhovela Nemecku. Wilkinson v tejto súvislosti uviedol, že bez dostatočných dodávok zemného plynu bude nemecká ekonomika výrazne trpieť a Nemcom bude hroziť, že s nastupujúcou zimou nebudú schopní zabezpečiť dostatočné vykurovanie domácností.