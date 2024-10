Kancelár O. Scholz sľúbil nemeckým podnikom úľavy pri cenách elektriny

Berlín 2. októbra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz prisľúbil podnikom úľavy v oblasti cien elektrickej energie. Cieľom je zabezpečiť, aby poplatky za prenosovú sieť ďalej nerástli, povedal v stredu na konferencii, ktorú zorganizoval Spolkový zväz zahraničného obchodu (BGA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



V krátkodobom horizonte by sa pomoc mohla realizovať prostredníctvom dotácie na poplatky za prenosovú sieť, priblížil kancelár. Z dlhodobého hľadiska by sa mohol zaviesť systém amortizačných účtov, prostredníctvom ktorých by sa náklady na rozširovanie elektrických sietí a s tým súvisiace vyššie sieťové poplatky mohli rozložiť v čase, dodal Scholz. Nemecká vláda už skôr oznámila, že predloží opatrenia na zníženie nákladov na sieť a stabilizáciu sieťových poplatkov s cieľom odbremeniť domácnosti aj podniky.



Nemecká vláda pôvodne plánovala na tento rok dotácie až do výšky 5,5 miliardy eur na financovanie nákladov na prenosovú sieť s cieľom odbremeniť podniky. Peniaze mali pochádzať z fondu hospodárskej stabilizácie. V dôsledku rozhodnutia ústavného súdu z novembra minulého roka však musela vláda tento osobitný fond zrušiť.