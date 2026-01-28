< sekcia Ekonomika
Koncern RWE žiada od vlády rýchle rozhodnutia o plynových elektrárňach
Pred dvoma týždňami sa nemecká vláda dohodla s EK na kľúčových bodoch stratégie pre elektrárne.
Autor TASR
Berlín 28. januára (TASR) - Nemecký energetický koncern RWE nalieha na vládu v Berlíne, aby urýchlene prijala rozhodnutia o výstavbe nových plynových elektrární. „Želáme si, aby sa to stalo čo najskôr,“ povedal v stredu generálny riaditeľ Markus Krebber. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Vláda by mala schváliť príslušnú legislatívu, dosiahnuť konečnú dohodu s Európskou komisiou (EK) a vypracovať návrh výberového konania ešte pred letnou parlamentnou prestávkou, uviedol Krebber. Výzvy na predkladanie ponúk musia byť jednoduché a technologicky zvládnuteľné, dodal.
Pred dvoma týždňami sa nemecká vláda dohodla s EK na kľúčových bodoch stratégie pre elektrárne. Nové plynové elektrárne majú zabezpečiť dodávky elektriny v rámci plánovaného postupného vyraďovania uhlia a slúžiť ako záložné zdroje energie v situácii, keď obnoviteľné zdroje nedokážu uspokojiť dopyt.
Ministerka hospodárstva a energetiky Katherina Reicheová začiatkom tohto roka oznámila, že vypíše tendre na nové elektrárne, ktoré prinesú 12 gigawattov dodatočnej „kontrolovateľnej kapacity“. Tieto zariadenia by mali byť uvedené do prevádzky do roku 2031. Presné podmienky verejnej súťaže však zatiaľ nie sú známe.
