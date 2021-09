Nárast ceny tepla by nemal v Košiciach prekročiť 3,1 percenta

Košice 29. septembra (TASR) – Pokiaľ nedôjde k zásadným externým vplyvom, medziročný nárast cien za teplo v Košiciach neprekročí hodnotu 3,1 percenta. Doplatok za celý rok 2021 by tak mal pre jednu domácnosť predstavovať asi 15 eur. Pre TASR to povedal generálny riaditeľ spoločnosti Tepláreň Košice (TEKO) Milan Habán s tým, že zvýšenie je dôsledkom nárastu cien emisných povoleniek na svetových trhoch.



Pripomenul, že k úprave ceny tepla došlo rozhodnutím regulačného úradu v súvislosti s dvojnásobným nárastom cien emisných povoleniek v tomto roku. Od augusta do konca roka 2021 schválil maximálnu cenu tepla na úrovni 81,11 eura za megawatthodinu (MWh).



„Napriek vyššej schválenej variabilnej zložke ceny tepla Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) TEKO nepristúpila k zvýšeniu preddavkov za platbu tepla do konca roka 2021. Dôvodom je fakt, že vzhľadom na realizované optimalizačné opatrenia koncová cena tepla za rok 2021 nebude zásadne odlišná od tej, ktorá bola pôvodne schválená ÚRSO,“ uviedol s tým, že na obdobie od januára do júla tohto roka bola na úrovni 69,31 eur/MWh.



„Konečná cena tepla pre rok 2021 zostane takmer na úrovni roku 2020 a bude oscilovať podľa našich odhadov okolo hodnoty 71,33 eur/MWh,“ dodal Habán.



Cena pre konečného spotrebiteľa v tomto roku podľa jeho slov nie je tvorená len cenou emisných povoleniek, ale vplýva na ňu celé spektrum nákladov. Tvrdí, že udržať ju na obdobnej úrovni ako doposiaľ sa podarilo aj vďaka tomu, že TEKO, ako člen skupiny MH teplárenský holding, zaznamenala výrazné úspory. Za zásadné úspory označil tie v palivách, kde pre tento rok ušetrili 7,4 milióna eur.



„Na ostatných službách, tovare a investíciách sme usporili takmer 900.000 eur bez DPH, pričom TEKO od začiatku roka 2021 dosiahla tržby vo výške viac ako 53 miliónov eur,“ doplnil Habán.



S veľkou mierou istoty sa podľa neho v súčasnosti dokážu vyjadriť len k vyúčtovaniu za dodávky končiaceho sa roka. V súvislosti s cenou tepla pre rok 2022 aktuálne spracovávajú obchodný plán a analyzujú náklady, ktoré do tohto procesu vstupujú. „Aktuálne vyhodnocujeme, či a v akej výške požiadame ÚRSO o prehodnotenie cenového rozhodnutia za dodávku tepla pre rok 2022,“ povedal riaditeľ TEKO.



Najväčším odberateľom tepelnej energie TEKO je mestský podnik Tepelné hospodárstvo (TEHO) Košice, prostredníctvom ktorého zásobujú približne 78.000 košických domácností.



Od januára budúceho roka čaká TEKO a ďalších päť štátnych teplární fúzia do jednej spoločnosti pod názvom MH Teplárenský holding.