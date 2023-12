Lukoil zvažuje predaj bulharskej rafinérie

Sofia 5. decembra (TASR) - Ruský ropný gigant Lukoil v utorok oznámil, že zvažuje predaj rafinérie v Bulharsku, keďže tamojšia vláda plánuje ukončiť dovoz ruskej ropy, čo označil za diskrimináciu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



"Vzhľadom na významnú zmenu prevádzkových podmienok skupiny Lukoil v Bulharsku začala spoločnosť pracovať na prehodnotení svojej stratégie v súvislosti s týmto aktívom. Budeme analyzovať rôzne možnosti vrátane predaja podniku," uviedol Lukoil vo vyhlásení na svojej webovej stránke.



Bulharsko, krajina historicky blízka Moskve a pred vojnou na Ukrajine takmer úplne závislá od dovozu ruskej ropy a zemného plynu, sa teraz snaží z tejto závislosti vymaniť.



Európska únia (EÚ) udelila Sofii výnimku z embarga na dovoz ruskej ropy do konca roku 2024, čo rafinérii umožňuje vyrábať ropu pre domácu spotrebu v Bulharsku, vyvážať ropné produkty na Ukrajinu a v menšej miere do Európy.



Nová proeurópska vláda však plánuje túto výnimku ukončiť do marca budúceho roka, podľa nedávneho parlamentného návrhu, ktorý má byť ratifikovaný v najbližších týždňoch. Vláda uvalila tiež daň vo výške 60 % na zisky ruskej ropnej spoločnosti.



Lukoil vo svojom utorkovom vyhlásení kritizoval "prijatie diskriminačných zákonov bulharskými štátnymi orgánmi a iných nespravodlivých, zaujatých politických rozhodnutí voči rafinérii".



Ruský ropný gigant upozornil, že má výnimku zo sankcií EÚ. Sťažuje sa, že sa stal obeťou "umelo rozdúchanej politickej búrky" okolo jeho bulharskej rafinérie, ktorá poškodila jeho podnikanie.



Lukoil získal rafinériu Neftochim v čiernomorskom meste Burgas v roku 1999. Jej distribučná jednotka má monopol na bulharskom trhu vďaka sieti deviatich ropných skladov, 220 čerpacích staníc, ako aj firiem, ktoré dodávajú palivo pre lode a lietadlá.



Podľa expertov Bulharsko môže mať problémy s dodávkami ropy, keď mu vyprší výnimka na dovoz komodity z Ruska. Ako dôvod uvádzajú nedostatok primeranej prístavnej infraštruktúry a preťaženie Bosporského prielivu.