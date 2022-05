Maďarsko bude vetovať sankcie EÚ na ruskú ropu

Budapešť 9. mája (TASR) - Maďarsko ohlásilo, že bude vetovať sankcie Európskej únie (EÚ) na ruskú ropu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Maďarsko nebude (v Rade EÚ) hlasovať pre tento balík, pretože maďarskí občania nesmú platiť za vojnu" na Ukrajine, uviedol maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v maďarskom parlamente.



Na presadenie balíka sankcií je v rámci Európskej únie (EÚ) potrebný súhlas všetkých členských štátov. Rokovania o novom balíku sankcií prebiehajú od minulého týždňa a pokračovať by mali opäť v utorok (10. 5.). Zatiaľ sa nepodarilo nájsť kompromis týkajúci sa embarga na ruskú ropu, ktorý by všetky krajiny Únie jednohlasne podporili.



Európska komisia (EK) v piatok (6. 5.) navrhla, aby Maďarsko, Slovensko a Česko mali viac času na zastavenie importu ruskej ropy. Pre viacero krajín však bol kompromisný návrh nedostatočný, požadujú nielen viac času, ale aj finančnú podporu. Okrem toho výnimku požaduje napríklad aj Bulharsko. Podľa diplomatických zdrojov sa ďalej diskutuje o technických riešeniach pre tieto krajiny.



Maďarsko, Česko a Slovensko sú krajiny vysoko závislé od ruskej ropy, ktorá prúdi cez ropovod Družba. Česko v roku 2021 pokrývalo ruskou ropou približne polovicu svojej spotreby. Maďarsko pokrýva ruskou ropou asi 65 % spotreby a pre Slovensko je Rusko jediným zdrojom ropy. Na tieto krajiny však pripadá len zlomok z celkového importu ruskej ropy do EÚ.