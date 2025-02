Maďarský premiér vyzval na zrušenie sankcií EÚ v energetickom sektore

Budapešť 12. februára (TASR) - Sankcie EÚ voči Rusku v energetickom sektore by sa mali zrušiť. Vyhlásil to v stredu maďarský premiér Viktor Orbán na tlačovej konferencii po stretnutí so spolupredsedníčkou strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) Alice Weidelovou v Budapešti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



"Sankcie v oblasti energetiky sa musia zrušiť. Zdroje energie pre európske hospodárstvo musia byť oslobodené od obmedzení," povedal maďarský premiér a poznamenal, že politika Bruselu, a to aj v otázke sankcií, "dostala Európsku úniu do ťažkej pozície". Teraz musia Európania platiť za energiu trikrát alebo štyrikrát viac ako Američania, povedal Orbán.



Maďarský premiér sa domnieva, že program, s ktorým ide AfD do parlamentných volieb v Nemecku, je pre jeho krajinu prospešný, a to aj "z hľadiska hospodárstva a energetiky". Nemecká opozičná strana je za okamžité zrušenie hospodárskych sankcií voči Rusku, opravu plynovodov Nord Stream a Nord Stream 2 a rozvoj spolupráce s Eurázijskou hospodárskou úniou. Predčasné parlamentné voľby sa v Nemecku uskutočnia 23. februára.