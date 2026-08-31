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Energie na burzách zdraželi, cena elektriny prekročila 130 eur/MWh
Plyn voči predchádzajúcemu týždňu zdražel o takmer 1,5 %, zatiaľ čo cena elektriny vzrástla o viac ako 2,3 %.
Autor TASR
Bratislava 31. augusta (TASR) - Ceny elektriny a zemného plynu na burzách minulý týždeň opäť mierne vzrástli a držia sa blízko dvojročných maxím. Plyn voči predchádzajúcemu týždňu zdražel o takmer 1,5 %, zatiaľ čo cena elektriny vzrástla o viac ako 2,3 % a prekročila hranicu 130 eur za megawatthodinu (MWh).
Zemný plyn s dodaním v nasledujúcom mesiaci sa v piatok (28. 8.) na holandskom virtuálnom uzle TTF predával za 66,979 eura/MWh. Týždeň predtým (21. 8.) dosahovala jeho cena 66,002 eura/MWh. Najdrahší za posledné dva roky bol v pondelok 24. augusta, keď sa predával za 68,457 eura/MWh.
Elektrická energia pre Slovensko s dodaním v nasledujúcom roku sa minulý týždeň na pražskej burze PXE predávala za 130,39 eura/MWh, kým predchádzajúci týždeň (21. 8.) bola jej cena na úrovni 127,44 eura/MWh. Cenu elektriny výrazne ovplyvňuje aj vývoj cien plynu, keďže časť európskej produkcie závisí od plynových elektrární, ktoré často určujú koncovú burzovú cenu.
Zemný plyn s dodaním v nasledujúcom mesiaci sa v piatok (28. 8.) na holandskom virtuálnom uzle TTF predával za 66,979 eura/MWh. Týždeň predtým (21. 8.) dosahovala jeho cena 66,002 eura/MWh. Najdrahší za posledné dva roky bol v pondelok 24. augusta, keď sa predával za 68,457 eura/MWh.
Elektrická energia pre Slovensko s dodaním v nasledujúcom roku sa minulý týždeň na pražskej burze PXE predávala za 130,39 eura/MWh, kým predchádzajúci týždeň (21. 8.) bola jej cena na úrovni 127,44 eura/MWh. Cenu elektriny výrazne ovplyvňuje aj vývoj cien plynu, keďže časť európskej produkcie závisí od plynových elektrární, ktoré často určujú koncovú burzovú cenu.