< sekcia Ekonomika
Energie na burzách zdraželi, cena plynu dosiahla dvojročné maximum
Zemný plyn s dodaním v nasledujúcom mesiaci sa na holandskom virtuálnom uzli TTF v piatok predával za 63,575 eura/MWh, pričom predošlý týždeň bola jeho cena 57,392 eura/MWh.
Autor TASR
Bratislava 27. júla (TASR) - Ceny plynu a elektriny na burzách v minulom týždni pokračovali vo výraznom raste. Plyn oproti predchádzajúcemu týždňu zdražel o 10,77 % na dvojročné maximum. Cena elektriny po minulotýždňovom prekročení hranice 120 eur za megawatthodinu (MWh) vzrástla o ďalších 6,34 %.
V piatok (24. 7.) cena elektriny pre Slovensko s dodaním v nasledujúcom roku vzrástla na pražskej burze PXE na 127,63 eura/MWh, kým predošlý týždeň (17. 7.) uzatvárala na úrovni 120,02 eura/MWh.
Zemný plyn s dodaním v nasledujúcom mesiaci sa na holandskom virtuálnom uzli TTF v piatok predával za 63,575 eura/MWh, pričom predošlý týždeň bola jeho cena 57,392 eura/MWh. Cena plynu tak prekonala doterajší tohtoročný rekord z marca (61,145 eura/MWh).
Aktuálne zdraženie sa do cien energií pre domácnosti zatiaľ neprenesie, keďže stále platí zmluva so Slovenskými elektrárňami o dodávkach elektriny pre zraniteľných odberateľov za zníženú cenu. Rozhodujúce obdobie pre určenie ceny plynu pre zraniteľných odberateľov v budúcom roku sa skončilo koncom júna. Zdraženie sa však môže odraziť na cenách výrobkov firiem, ktoré energie nakupujú na spotovom trhu.
V piatok (24. 7.) cena elektriny pre Slovensko s dodaním v nasledujúcom roku vzrástla na pražskej burze PXE na 127,63 eura/MWh, kým predošlý týždeň (17. 7.) uzatvárala na úrovni 120,02 eura/MWh.
Zemný plyn s dodaním v nasledujúcom mesiaci sa na holandskom virtuálnom uzli TTF v piatok predával za 63,575 eura/MWh, pričom predošlý týždeň bola jeho cena 57,392 eura/MWh. Cena plynu tak prekonala doterajší tohtoročný rekord z marca (61,145 eura/MWh).
Aktuálne zdraženie sa do cien energií pre domácnosti zatiaľ neprenesie, keďže stále platí zmluva so Slovenskými elektrárňami o dodávkach elektriny pre zraniteľných odberateľov za zníženú cenu. Rozhodujúce obdobie pre určenie ceny plynu pre zraniteľných odberateľov v budúcom roku sa skončilo koncom júna. Zdraženie sa však môže odraziť na cenách výrobkov firiem, ktoré energie nakupujú na spotovom trhu.