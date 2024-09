Na ostrove Rujana uviedli do prevádzky terminál na LNG

Rostok 3. septembra (TASR) - Na nemeckom ostrove Rujana bol uvedený do prevádzky terminál na skvapalnený zemný plyn (LNG). Je to súčasť plánov vlády v Berlíne ukončiť závislosť od dodávok ruského plynu po vypuknutí vojny na Ukrajine. TASR správu prevzala z DPA.



Prevádzkovateľ Deutsche Regas v utorok vo vyhlásení uviedol, že tanker Hellas Diana už minulý týždeň vyložil na Rujane prvý LNG. Podľa informácií internetového sledovacieho systému Marine Traffic 300 metrov dlhá loď Hellas Diana priplávala z Freeportu v americkom štáte Texas.



Na Rujane sa LNG opätovne splyňuje na lodiach Energos Power a Neptune. Bolo to po prvý raz na svete, čo sa LNG vykladal súčasne na dve prepojené lode so zariadeniami na spätné splyňovanie.



Generálny riaditeľ Deutsche Regas Ingo Wagner hovoril o míľniku po mesiacoch starostlivých príprav. Pripomenul, že spustenie pravidelnej prevádzky terminálu má veľký význam pre bezpečnosť dodávok plynu v Nemecku, Rakúsku a vo východnej Európe.



Po opätovnom splynení LNG môže byť výsledný produkt privádzaný do nemeckej distribučnej siete cez spojovacie potrubie na zemný plyn.



Cieľom Deutsche Regas je dosiahnuť celkovú kapacitu terminálu 13,5 miliardy kubických metrov plynu ročne, čo zodpovedá približne 15 % súčasnej ročnej spotreby Nemecka.



Vláda zaradila výstavbu terminálu na turistickom ostrove Rujana do zákona o zrýchlení dodávok LNG pre obavy, že Nemecko bude čeliť nedostatku plynu po prerušení dodávok komodity cez plynovod z Ruska v roku 2022. Kritici však tvrdia, že tieto obavy neboli nikdy plne opodstatnené, pričom environmentálna skupina Deutsche Umwelthilfe tvrdí, že terminál na Rujane je "drahá a zbytočná investícia".