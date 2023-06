Naplnenosť nemeckých zásobníkov plynu dosiahla 75 % o tri mesiace skôr

Berlín/Brusel 2. júna (TASR) - Naplnenosť nemeckých zásobníkov zemného plynu sa dostala na prvý cieľ 75 % na nadchádzajúce vykurovacie obdobie o tri mesiace skôr, ako sa plánovalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podľa piatkových údajov európske združenia Gas Infrastructure Europe (GIE) boli nemecké zásobníky vo štvrtok (1. 6.) ráno naplnené na 74,97 %.



Európska únia (EÚ) minulý rok v lete počas plynovej krízy prijala nové nariadenie týkajúce sa naplnenosti zásobníkov, pričom úroveň 75 % bola stanovená ako prechodný cieľ k 1. septembru. Do 1. októbra by mali byť zásobníky naplnené na 85 % a do 1. novembra na 95 %.



Naplnenosť nemeckých zásobníkov plynu sa nepretržite zvyšuje od 4. mája. Najmenej boli naplnené 17. marca (63,58 %). Na porovnanie, 17. marca 2022 boli nemecké zásobníky plynu na plné len na 24,56 %.



Najväčší nemecký zásobník v dolnosaskom Rehdene, ktorý do začiatku apríla 2022 kontroloval ruský koncern Gazprom, bol vo štvrtok ráno naplnený na viac než 88 %. V celej EÚ sú zásobníky aktuálne naplnené na necelých 69 %.



Zásobníky kompenzujú výkyvy v spotrebe plynu a tvoria tak pre trh rezervný systém. V Nemecku dosiahla 14. novembra ráno naplnenosť zásobníkov 100 %. V zime naplnenosť tradične klesá a od konca marca/začiatku apríla sa do zásobníkov viac plynu vtláča ako čerpá.