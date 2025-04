Nemecká vláda poprela Trumpove tvrdenia o návrate k uhliu

Berlín 9. apríla (TASR) - Nemecké ministerstvo hospodárstva v stredu poprelo tvrdenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý krajinu vykreslil ako vzor pre obnovu uhoľných elektrární. Nemecko sa postupne vzdá uhlia do roku 2038, uviedla hovorkyňa ministerstva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



„Nové uhoľné elektrárne sa nebudú stavať. Namiesto toho bolo v roku 2024 odstavených 18 uhoľných elektrární,“ dodala hovorkyňa. Jej vyjadrenie nasledovalo po tom, ako Trump v utorok (8. 4.) podpísal nariadenie o podpore „krásneho amerického čistého uhoľného priemyslu“ a poveril agentúry federálnej vlády, aby zrušili predpisy, ktoré obmedzujú ťažbu a vývoz uhlia. V prejave na podujatí v Bielom dome v prítomnosti baníkov Trump uviedol, že vďaka zrušeniu obmedzení zostanú v prevádzke staršie uhoľné elektrárne. Energiu z uhlia podľa neho Spojené štáty potrebujú okrem iného na obsluhu dátových centier pre umelú inteligenciu.



Trump sa tiež odvolával na Nemecko ako na vzor využívania uhlia, pričom uviedol, že v celej krajine sa otvárajú nové uhoľné elektrárne. Nemecko sa „stalo tak zeleným, že takmer skrachovalo“, povedal a dodal, že krajina prešla na energiu z vetra, ktorý „príliš nefúkal“ a nakoniec sa vrátila k uhliu. V skutočnosti bola posledná nová uhoľná elektráreň v Nemecku uvedená do prevádzky v roku 2020, upozornila agentúra DPA.



Nemecko si naplánovalo, že do roku 2038 úplne prestane využívať uhlie, pričom je otvorená aj možnosť, že by sa od tohto zdroja mohla odpútať skôr, už do roku 2030. Trumpovo oznámenie o podpore uhlia prišlo necelý rok po tom, ako jeho predchodca Joe Biden na klimatickom samite OSN v Baku v roku 2024 vyhlásil, že revolúcia v oblasti čistej energie je nezvratná.